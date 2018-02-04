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Самолету "ЮТэйр" пришлось вернуться во Внуково из-за ложного срабатывания датчика о пожаре


ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 фев - ПРАЙМ. Самолету авиакомпании "ЮТэйр", следовавшему по маршруту Москва - Минск, пришлось вернуться во Внуково из-за сработавшего пожарного датчика, сообщили в пресс-службе перевозчика.

"Рейс UT835 Москва - Минск вернулся во Внуково из-за ложного срабатывания сигнализации о пожаре. Следов пожара не обнаружено", - говорится в сообщении авиакомпании.

По данным перевозчика, повторный вылет рейса был запланирован на 14.20 мск. Онлайн-табло воздушной гавани в настоящее время указывает, что вылет перенесен уже на 15.30 мск. 

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