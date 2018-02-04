Член СПЧ: Желающие вернуться в РФ бизнесмены вправе использовать все способы

МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Находящиеся в Британии бизнесмены из России, желающие вернуться на родину, вправе при рассмотрении их дел использовать все предусмотренные законом возможности, включая Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), сказал замглавы президентского Совета по правам человека (СПЧ) Евгений Бобров.

Ранее уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей, а также кандидат в президенты Борис Титов сообщил журналистам, что список бизнесменов, находящихся в Великобритании и желающих вернуться в Россию, передан президенту Владимиру Путину. По его словам, список содержит более десятка имен. Бизнес-омбудсмен отметил, что по многим из дел до сих пор идут судебные разбирательства, поэтому "список будет дополняться", а для удобства бизнесменов, желающих внести ясность в их дела, в шести странах, в том числе в Британии, открыты пункты по приему таких обращений.

"Они в любом случае вправе пользоваться всеми предусмотренными законом возможностями и свои судебные процессы доводить до конца, до последней судебной инстанции, включая Европейский суд (по правам человека - ред.). Если такие возможности еще есть, то они могут в них участвовать - хоть за рубежом, хоть здесь. Если эти возможности уже исчерпаны, то они сами решают, стоит ли им возвращаться", - сказал Бобров РИА Новости.

Как он отметил, сложно сказать, будут ли пересмотрены те решения, по которым уже нет судебных процедур. "Но если уполномоченный по правам предпринимателей обратился к президенту с такой просьбой, то она будет рассмотрена, наверное, есть аргументы для этого, наверное, они будут приняты во внимание", - полагает правозащитник.