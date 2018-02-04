Депутат: Надо создавать условия для желающих вернуться в РФ из-за рубежа бизнесменов

МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Условия для того, чтобы бизнесмены, которые по разным обстоятельствам уехали за границу и перевели туда свой бизнес, могли вернуться на Родину, надо создавать, но это не означает "автоматической амнистии" для тех, кто совершил уголовное преступление, заявил РИА Новости первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев.

Ранее уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей, лидер Партии роста, а также кандидат в президенты РФ Борис Титов заявил, что передал президенту Владимиру Путину список бизнесменов, находящихся в Великобритании и желающих вернуться на Родину.

"Я бы разделил тех, кто совершил уголовные преступления - это одна история, и тех, кто просто вывез туда капитал. В связи с этим, вы знаете, в Государственную Думу (внесены - ред.) законопроекты об амнистии капиталов. Мы их будем рассматривать. То есть условия для того, чтобы бизнесмены, которые по тем или иным обстоятельствам уехали, перевели свой бизнес за границу, но теперь хотели бы вернуться на Родину, безусловно, надо создавать. Но это не означает автоматической амнистии для тех кто, совершил уголовное преступление", - сказал Исаев агентству.

Что касается административных правонарушений, это "всегда небольшие штрафы", отметил парламентарий. "Поэтому, я думаю, это вряд ли кого-то останавливает", - считает депутат.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил о проведении в 2018 году новой амнистии капиталов. Первый этап амнистии прошел с 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года. Тогда граждане могли задекларировать свое зарубежное имущество и компании и избежать налоговых претензий.

Законопроектом, внесенным депутатами Андреем Макаровым, Павлом Крашенинниковым, Анатолием Аксаковым и Алексеем Диденко, предлагается провести второй этап амнистии капиталов в срок с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года. Предполагается, что для тех, кто подаст декларации на втором этапе, в полном объеме сохраняется такой же объем гарантий, который предоставлялся в ходе первого этапа. В среду первый вице-спикер ГД Александр Жуков заявил, что Госдума планирует рассмотреть и принять весь пакет проектов по продлению сроков амнистии капитала на следующей неделе.