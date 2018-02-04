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Депутат Рады Бакулин, ареста которого просит прокуратура, находится в больнице


КИЕВ, 4 фев - ПРАЙМ. Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционный блок" Евгений Бакулин, которого прокуратура хочет привлечь к ответственности по делу о расхищении государственных средств при закупке бурового оборудования компанией "Черноморнефтегаз", находится в больнице после операции, сообщил сайту телеканала "112 Украина" его помощник.

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что генпрокуратура направит в Верховную раду обращение о лишении депутатской неприкосновенности и предоставлении разрешения на задержание и арест Бакулина для привлечения его к ответственности в рамках уголовного дела о расхищении госсредств.

"Евгений Бакулин находится в больнице после операции", - сообщает телеканал со ссылкой на помощника депутата.

При этом помощник не уточнил причины оперативного вмешательства и состояние здоровья Бакулина.

Бакулин в 2011 году занимал должность главы "Нафтогаза Украины", чьей дочерней компанией тогда являлся "Черноморнефтегаз". По словам генпрокурора Украины, в ходе следствия установлено, что Бакулин получил от незаконной сделки по буровым установкам 25 миллионов долларов.

В 2011 году украинская государственная компания "Черноморнефтегаз" купила две самоподъемные буровые установки почти за 800 миллионов долларов. Сделки были оформлены через посредников, что дало повод СМИ заподозрить коррупцию.

Сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" в Верховной раде Украины Юрий Бойко в 2011 году занимал должность министра энергетики. По его фамилии журналисты окрестили буровые платформы "вышками Бойко". В 2014 году генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту завладения государственными средствами при закупке бурового оборудования для "Черноморнефтегаза".

В мае 2017 года генпрокуратура заявила, что следствие пока не установило причастности Бойко к закупке плавучих буровых установок по завышенной цене.

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