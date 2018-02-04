Член ОП: в РФ нет автоматической амнистии бизнесменов, скрывающихся за рубежом

МОСКВА, 4 фев /ПРАЙМ/. Дела бизнесменов, которые уехали за границу, скрываясь от российского правосудия, должны пересматриваться в индивидуальном порядке, в России нет механизмов для их массовой автоматической амнистии, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Владислав Гриб.

Ранее уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей, лидер Партии роста, а также кандидат в президенты Борис Титов заявил, что передал главе государства Владимиру Путину список бизнесменов, находящихся в Великобритании и желающих вернуться на Родину. По его словам, список содержит более десятка имен. Бизнес-омбудсмен отметил, что по многим из дел до сих пор идут судебные разбирательства, поэтому "список будет дополняться", а для удобства бизнесменов, желающих внести ясность в их дела, в шести странах, в том числе в Британии, открыты пункты по приему таких обращений.

"С точки зрения правовой, нет возможности тех, кто в Лондоне, освободить от наказания массово и пригласить в Россию. Я пока таких юридических механизмов не вижу. Я как адвокат и правозащитник приветствую такую идею, но, к сожалению, она не реализуема, потому что там самые разные люди. Это все-таки должно проходить в индивидуальном порядке, под надзором генерального прокурора, под контролем главы государства. А так просто взять и освободить (от уголовной ответственности - ред.) - нет такой процедуры юридической, к сожалению", - сказал Гриб.

Он пояснил, что каждое уголовное дело должно пересматриваться в индивидуальном порядке. "Либо глава государства после вступления приговора в законную силу может помиловать этих бизнесменов, если они напишут соответствующее обращение", - отметил член Общественной палаты.

"Но это касается тех, кто уже отбывает наказание. На тех, кто скрывается от правосудия, это не распространяется. Люди должны вернуться в Россию, начать отбывать наказание, написать президенту о помиловании", - добавил Гриб.

Он подчеркнул, что в случае пересмотра дела в индивидуальном порядке это будет "непросто и небыстро" и для всех закончится по-разному: "для кого-то не будет никаких поблажек, для кого-то ничем не закончится, для кого-то закончится позитивно".