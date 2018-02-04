Движение поездов на перегоне Реутов-Балашиха остановлено после падения дерева на пути

МОСКВА, 4 фев /ПРАЙМ/. Движение электропоездов на перегоне Реутов-Балашиха временно остановлено после падения дерева на пути, сообщается на сайте Московской железной дороги (МЖД).

"Сегодня в 19.25 на перегоне Стройка – Балашиха однопутной ветки Реутово – Балашиха Горьковского направления Московской железной дороги из-за неблагоприятных погодных условий на путь упало дерево и создало препятствие для проезда поездов", - говорится в сообщении.

В МЖД подчеркнули, что на место незамедлительно отправились бригады железнодорожников. "В целях безопасности на данном перегоне приостановлено движение пригородных поездов", - сообщили в ведомстве.

"Железнодорожники прикладывают все усилия, чтобы как можно быстрее завершить работы и восстановить движение поездов. Просим пассажиров на период восстановительных работ пользоваться альтернативными видами транспорта" - говорится в сообщении.