"Аэрофлот" отменил более 30 рейсов в аэропорту Шереметьево 4 и 5 февраля

МОСКВА, 4 фев /ПРАЙМ/. "Аэрофлот" AFLT отменил 33 рейса в аэропорту Шереметьево 4 и 5 февраля из-за непогоды, сообщается на сайте авиакомпании.

Ранее в воскресенье в "Аэрофлоте" сообщали о задержке девяти рейсов в Шереметьево из-за непогоды, а также о шести рейсах, перенесенных на понедельник.

"В связи с неблагоприятными метеоусловиями Аэрофлот вносит изменения в расписание рейсов на 4 и 5 февраля", - говорится в сообщении.

Согласно опубликованной таблице, перевозчик отменил 20 рейсов вечером 4 февраля, а также 13 рейсов 5 февраля. Отмечается, что еще девять рейсов задержаны.

Сильнейший снегопад и ледяной дождь обрушились на московский регион в выходные 3-4 февраля. По данным синоптиков, такие снегопады бывают раз в сто лет. По информации властей, в результате разгула стихии один человек погиб, есть пострадавшие.