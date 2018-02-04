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Движение электричек на перегоне Реутов-Балашиха после падения дерева на пути восстановлено


МОСКВА, 4 фев /ПРАЙМ/. Движение электропоездов на перегоне Реутов-Балашиха восстановлено после падения дерева на пути, сообщается на сайте Московской железной дороги (МЖД).

В воскресенье в 19.25 на перегоне Стройка – Балашиха однопутной ветки Реутово – Балашиха Горьковского направления МЖД из-за снегопада на путь упало дерево и создало препятствие для проезда поездов.

"Железнодорожники убрали упавшую массивную сосну на пути на участке Реутово – Балашиха, обследовали инфраструктуру и, убедившись в безопасности, возобновили движение поездов на этой ветке Горьковского направления Московской железной дороги", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в настоящее время движение поездов на направления МЖД осуществляется в штатном режиме.

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