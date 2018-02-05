PMI в сфере услуг Китая по версии Caixin вырос до максимума за последние шесть лет

ПЕКИН, 5 фев - ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в непроизводственной сфере экономики Китая в январе 2018 года по версии независимого исследования делового издания Caixin ускорился до максимума с мая 2012 года.

В январе PMI в сфере услуг по версии Caixin ускорился до 54,7 пункта с 53,9 пункта в декабре 2017 года.

Тем временем официальный PMI в непроизводственном секторе, опубликованный ранее государственным статистическим бюро, в январе ускорился до 55,3 пункта, оказавшись лучше ожиданий экспертов, которые прогнозировали замедление роста PMI в сфере услуг до 54,9 пункта с 55 пунктов в декабре. Значение выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже — о ее спаде.

Правительство Китая поддерживает сферу услуг, чтобы компенсировать спад в таком традиционном секторе, как тяжелая промышленность. По итогам 2017 года доля сферы услуг составила 51,6% от объема ВВП страны.