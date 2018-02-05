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Энергоснабжение Брянской области полностью восстановлено


ВОРОНЕЖ, 5 фев /ПРАЙМ/. Энергетики восстановили электроснабжение потребителей Брянской области, говорится в сообщении управления МЧС региона.

По данным министерства, 4 февраля из-за сильного мокрого снега в Московской, Калужской, Владимирской, Тульской, Смоленской и Брянской областях происходят отключения в электросетях 35-110 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ.

В частности, по данным на 14.00 мск, в Московской области отключения затронули около 32,3 тысячи человек, во Владимирской - 8,3 тысячи человек, в Калужской — 7 тысяч человек, Тульской — 15,6 тысячи человек, Смоленской — 3,5 тысячи человек и в Брянской — 4,7 тысячи человек.

"В 23.00 (мск) 4 февраля все абоненты подключены по штатной схеме", - говорится в сообщении.

В ликвидации аварии было задействовано 483 человека и 162 единицы техники.

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