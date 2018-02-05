Более 80 рейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы из-за непогоды

МОСКВА, 5 фев /ПРАЙМ/. В аэропортах Москвы отменены шесть рейсов и задержаны 79, следует из данных сервиса "Яндекс YNDX.Расписание" в понедельник.

Ранее сообщалось, что из-за непогоды в московских аэропортах были задержаны более двухсот рейсов.

По состоянию на 6.13 мск в Домодедово отменены шесть рейсов и 18 задержаны, в Шереметьево задержаны 60 рейсов, во Внуково - один. Информации об изменении расписания вылетов из аэропорта Жуковский нет.

Сильнейший снегопад и ледяной дождь обрушились на московский регион в выходные 3-4 февраля. По данным синоптиков, такие снегопады бывают раз в сто лет. По информации властей, в результате разгула стихии один человек погиб, есть пострадавшие.