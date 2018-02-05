Правительство РФ внесло в ГД проект о направлении штрафов ПДД в дорожные фонды регионов

МОСКВА, 5 фев /ПРАЙМ/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о направлении с 2019 года в региональные дорожные фонды штрафов за нарушение законодательства о безопасности дорожного движения, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Законопроект был одобрен на заседании правительства 1 февраля. Он предусматривает, что с 1 января 2019 года штрафы за нарушение правил дорожного движения (ПДД) должны направляться в дорожные фонды регионов. Это "довольно значительные деньги", за счет которых дороги будут приводиться в порядок, пояснял на заседании правительства премьер-министр Дмитрий Медведев.

Законопроект разработан Минтрансом России во исполнение поручений президента и правительства РФ, касающихся дополнительных источников доходов дорожных фондов и учета доходов в виде штрафов за нарушение ПДД при формировании дорожных фондов субъектов РФ.

В настоящее время штрафы за нарушение законодательства о безопасности дорожного движения в полном объеме зачисляются в региональные бюджеты. По данным Федерального казначейства, объем доходов консолидированных бюджетов субъектов РФ от уплаты таких штрафов в 2016 году составил до 60 миллиардов рублей.