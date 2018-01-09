FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Явлинский предложил освободить "АвтоВАЗ" от уплаты части налога на прибыль


САМАРА, 5 фев /ПРАЙМ/. Кандидат в президенты России от партии "Яблоко" Григорий Явлинский высказал идею об освобождении ПАО "АвтоВАЗ" AVAZ от уплаты части налога на прибыль в бюджет государства, что, по его мнению, станет "мощным стимулом" для повышения эффективность производства на предприятии.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря. ЦИК завершил проверку подписных листов Явлинского, рабочая группа в понедельник утром рассмотрела результаты этой проверки и в среду предложит ЦИК зарегистрировать Явлинского кандидатом в президенты.

"У меня есть предложение в отношении освобождения "АвтоВАЗа" от той части налога на прибыль, который он платит в госбюджет, потому что предприятие все равно живет с дотациями", - сказал Явлинский на встрече с избирателями. По его мнению, частичная отмена налогов станет для "АвтоВАЗа" "мощным стимулом" для повышения эффективности производства, снижения себестоимости продукции и наращивания рентабельности.

"Сегодня, когда завод живет на дотациях, эта рентабельность искусственная, а ее нужно сделать естественной", - считает Явлинский.

Явлинский участвовал в президентских выборах дважды: в 1996 и 2000 годах. "Яблоко" в феврале 2016 года приняло решение о выдвижении основателя партии своим кандидатом в президенты.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ