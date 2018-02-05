Проект об уточнении процедур получения статуса оценщика и реорганизации их СРО внесен в ГД

МОСКВА, 5 фев /ПРАЙМ/. Депутаты Николай Николаев, Александр Василенко и Дмитрий Сазонов внесли в Госдуму законопроект о совершенствовании процедуры приобретения статуса оценщика и процедуры реорганизации саморегулируемых организаций (СРО) оценщиков, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Документ устанавливает, что профессиональное образование оценщиков осуществляется образовательными организациями по программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам. При этом с 90 до 30 дней сокращается срок, по истечении которого претендент допускается к повторной сдаче квалификационного экзамена.

Для получения аттестата оценщика проектом отменяется требование об опыте работы в качестве помощника оценщика или оценщика не менее года из последних трех лет работы кандидата. При этом на лица, являющиеся членами СРО оценщиков по состоянию на 1 июня 2018 года, требование об опыте работы для получения квалификационного аттестата не распространяется.

Проект допускает реорганизацию СРО оценщиков в форме присоединения к другой такой организации. При этом к правопреемнику должны перейти все права и обязанности перед третьими лицами, имущество, а все члены присоединившейся СРО становятся членами правопреемника, с сохранением всех внесенных ими ранее взносов в компенсационный фонд СРО оценщиков.

В Единый федеральный реестр сведений о банкротстве арбитражный управляющий должен будет вносить полные сведения относительно отчета об оценке имущества должника (основание для проведения оценки, информацию об оценщике и объекте оценки: сведения о членстве в СРО и другие). При этом исключается требование по обязательной оценке в составе имущества должника имущества, являющегося предметом залога.