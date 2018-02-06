Морские фермеры Приморья в 2017 г увеличили производство на 35% - до 9,6 тыс тонн

ВЛАДИВОСТОК, 6 фев /ПРАЙМ/. Предприятия аквакультуры в Приморье в 2017 году увеличили производство продукции по сравнению с 2016-м на 2,5 тысячи тонн – до 9,6 тысячи тонн, сообщает администрация края.

"В 2017 году выращено 5463 тонн гребешка, 1965 тонн трепанга, 1497 тонн ламинарии, 476 тонн мидии. Также на хозяйствах аквакультуры выращивались устрицы, морские ежи, сазан, амур, толстолобик и осетр", – говорится в сообщении.

По данным властей, в 2018 году приморским предприятиям аквакультуры в рамках краевой программы по развитию рыбохозяйственного комплекса запланированы субсидии в размере около 21,5 миллиона рублей.

Сегодня в регионе работают 77 рыбоводных хозяйств, у них в пользовании 207 участков общей площадью более 44 тысяч гектаров.