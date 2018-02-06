Нужны взаимовыгодные схемы сотрудничества РФ и Японии для укрепления доверия - Моргулов

ТОКИО, 6 фев /ПРАЙМ/. Россия стремится к взаимовыгодным схемам экономического сотрудничества с Японией, которые внесли бы вклад в укрепление доверия между двумя странами, заявил в Токио во вторник заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов.

"Наша цель - выйти на действительно взаимовыгодные схемы коммерческой деятельности, что соответствовало бы экономическим интересам компаний двух стран, подтолкнуло бы сотрудничество соседних регионов - Сахалинской области и Хоккайдо, ну и, конечно, внесло бы реальный вклад в укрепление доверия между двумя странами", - сказал российский дипломат на третьем раунде переговоров о совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.