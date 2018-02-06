Установленный судом залог за арестованную в Кувейте россиянку чрезмерен, считает защита

ВАШИНГТОН, 6 фев /ПРАЙМ/, Дмитрий Злодорев. Адвокаты россиянки Марии Лазаревой, арестованной в Кувейте по обвинению в растрате государственных средств, назвали несправедливым решение местного суда установить огромный залог для ее освобождения.

Ранее кувейтская газета "Аль-Джарида" сообщила, что суд на заседании по делу Лазаревой постановил отпустить обвиняемых под залог девять миллионов кувейтских динаров (около 30 миллионов долларов США) за всех, за каждого обвиняемого будет уплачен залог в 3 миллиона динаров (около 10 миллионов долларов). При этом газета не указала, о ком конкретно идет речь.

"Решение суда установить залог в размере 30 миллионов долларов является неоправданным и несправедливым", - заявили РИА Новости международные адвокаты компании Лазаревой KGL Investment (KGLI), комментируя решение суда, принятое на заседании 4 февраля.

По их словам, данный шаг "является еще одним свидетельством дискриминационного обращения с иностранкой, занимающейся бизнесом в Кувейте". Адвокаты подчеркнули, что это "продолжает вызывать серьезные вопросы со стороны иностранцев, инвестирующих в экономику Кувейта или работающих в этой стране".

Лазарева, являющаяся вице-президентом и управляющим директором компании КGLI, была задержана в ноябре прошлого года. Одновременно был арестован и ее кувейтский коллега Саид Дашди. Обоим инкриминировалась растрата средств, которые Портовое управление Кувейта вложило в инвестиционный фонд The Port Fund под управлением KGLI.

Как утверждает сторона защиты, KGLI оказала данному управлению "ценные консультативные услуги в обмен на оплату, обусловленную в письменном соглашении". По ее данным, The Port Fund в данный момент находится в стадии возврата всем инвесторам их начальных вложений и примерно стопроцентной прибыли.