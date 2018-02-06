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Титов: Расширенный список желающих вернуться в РФ бизнесменов будет готов в среду


МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Расширенный список желающих вернуться из Великобритании в Россию бизнесменов будет готов и представлен в среду, заявил журналистам бизнес-омбудсмен, лидер Партии роста Борис Титов, заявивший также о намерении баллотироваться на пост президента РФ.

В субботу Титов в Лондоне встретился с российскими бизнесменами, против которых ведутся уголовные дела, и пообещал им посодействовать в возвращении. На встрече присутствовали около 30 человек. Также бизнес-омбудсмен заявил, что передал президенту Владимиру Путину список бизнесменов, находящихся в Великобритании и желающих вернуться на Родину. По его словам, список содержит более десятка имен.

Титов рассказал, что первое письмо с именами девяти бизнесменов направил президенту РФ еще в январе. "Но сегодня мы получили дополнительные обращения. Поэтому этот список будем расширять. Где-то завтра он будет готов в расширенном виде, и мы его представим", - рассказал бизнес-омбудсмен.

"Те дела, которые им инкриминируются, и обвинения, которые им выдвигаются, во многом очень схожи с делами тех предпринимателей, которых мы сегодня освобождаем из СИЗО и чьими делами мы занимаемся здесь в России. Эти люди хотят вернуться в Россию, они считают, что не нарушали закон. Просто на них давит вся мощь государства, которое не хочет ни в чем разбираться", - отметил Титов.

"Поэтому наша задача, наш инструмент, это хотя бы информировать: ребята, вы о них забыли, мы вам напоминаем, что такие дела существуют по этим людям, они сидят за рубежом и они могут вернуться на Родину. Я думаю, что большое количество дел, 10%, по крайней мере, мы сумеем решить только потому, что напомним об этих делах нашим чиновникам", - заявил он.

По его словам, для амнистии предпринимателей будет предлагаться досудебное урегулирование в виде, например, погашения ущерба. Некоторые, считает Титов, смогут доказать свою невиновность. "Одно мы знаем точно: мера пресечения, связанная с арестом, к ним применяться не должна, поэтому не надо их выгонять их страны и объявлять в розыск. Они готовы вернуться для того, чтобы было честное, справедливое рассмотрение", - подытожил Титов.

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