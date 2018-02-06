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РЖД увеличат инвестиции в 2018 г в Северную железную дорогу на 11,6%


БРЯНСК, 6 фев /ПРАЙМ/. ОАО "РЖД" инвестирует в развитие Северной железной дороги в 2018 году 16,3 миллиарда рублей, что на 1,7 миллиарда рублей больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба Северной железной дороги.

"ОАО "РЖД" утвердило инвестиционную программу Северной железной дороги на 2018 год в размере 16,3 миллиарда рублей. Это на 1,7 миллиарда рублей больше, чем годом ранее", - говорится в сообщении. Таким образом, инвестиции вырастут на 11,6%.

В текущем году, по данным ведомства, будут реконструированы два железнодорожных моста на участке СЖД Кошта – Вологда, мост через реку Онега, один пешеходный мост, начато проектирование реконструкции мостов через реки Устье и Которосль.

Планируется также провести реконструкцию 185,6 километра железнодорожного пути, на эти цели будет направлено 5,5 миллиарда рублей.

Для усиления системы энергоснабжения начнется строительство тяговой подстанции Козьмодемьянск, техническое перевооружение тяговых подстанций Любим и Петровск и устройств контактной сети станции Полянки. Будут выполнены проектно-изыскательские работы для строительства девяти пассажирских платформ в Республике Коми, продолжается проектирование реконструкции вокзала Сосногорск. Намечен и ряд других работ, следует из сообщения.

Северная железная дорога обслуживает Архангельскую, Ивановскую, Кировскую, Костромскую, Вологодскую, Ярославскую, Владимирскую области, республику Коми и Ямало-Ненецкий автономный округ. Обеспечивает работу Архангельского торгового порта и космодрома "Плесецк", нефтяников и газовиков Ямала. В зоне СЖД пересекаются магистральные нефтепроводы "Ухта - Ярославль - Кириши", "Сургут - Ярославль - Полоцк". Протяженность дороги - порядка 6 тысяч километров.

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