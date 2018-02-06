Глава минфина США заявил, что новые санкции не направлены против госдолга РФ

ВАШИНГТОН, 6 фев /ПРАЙМ/. Новые санкции, которые американский минфин предложил конгрессу, не направлены на суверенный долг России, заявил глава ведомства Стивен Мнучин на заседании финансового комитета палаты представителей США.

"Мы делаем упор на соответствующие санкции в отношении плохих лиц и компании, а не на санкции против долга", - цитирует агентство Блумберг выступление министра.

Ранее Блумберг опубликовал доклад минфина США, в котором ведомство предупредило, что введение ограничений на госдолг РФ приведет к сдерживанию роста российской экономики, увеличит нагрузку на ее банковский сектор. При этом американский минфин признает, что это может спровоцировать и ответные меры России против интересов США.

США в августе 2017 года приняли закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций". Согласно закону, госсекретарь, министр финансов и директор национальной разведки должны были до конца января 2018 года предоставить конгрессу список лиц, имеющих тесные связи с российскими властями, а также оценить перспективы введения санкций против фигурантов этого списка. Также документ предполагает, что в течение полугода после его принятия конгресс США соберется для обсуждения возможности расширения ограничительных мер на госдолг РФ.