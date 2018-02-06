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МВД РФ пресекло контрабанду 6 млн пачек сигарет на 500 млн руб


Добавлены подробности от ФТС (пятый абзац).

МОСКВА, 6 фев /ПРАЙМ/. МВД РФ пресекло контрабанду более 6 миллионов пачек сигарет из одной из арабских стран на сумму свыше 500 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Сотрудниками Главного управления на транспорте МВД России установлено, что из одной из арабских стран транзитом в Российскую Федерацию осуществляется контрабанда табачных изделий. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими во взаимодействии с представителями ФТС России и при содействии ОАО "РЖД" в товарном поезде, следовавшем от станции Тайнча до города Москвы, обнаружены 9 вагонов, в которых за мешками с пшеничными отрубями и древесными опилками находились коробки с арабскими сигаретами известных производителей", - сообщила она.

На табачных изделиях отсутствовали марки акцизного сбора, предусмотренные законодательством РФ. По предварительной оценке, объем контрабандной табачной продукции составил более 6 миллионов пачек сигарет на сумму свыше 500 миллионов рублей, отмечается на сайте МВД.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 2 статьи 200.2 "Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий" и частью 6 статьи 171.1 УК РФ "Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации".

По данным, опубликованным на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС), табачная продукция поступила в Россию с территории Казахстана. С учетом неуплаченных таможенных платежей и акцизов сумма ущерба, нанесенного бюджету России, по предварительным оценкам, составляет около 1 миллиарда рублей.

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