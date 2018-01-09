"Аэрофлот" 7 февраля отменяет 22 рейса из "Шереметьево"

МОСКВА, 6 фев /ПРАЙМ/. Авиакомпания "Аэрофлот" AFLT в среду отменяет 22 международных и внутренних рейса по техническим причинам, связанным с плохой чисткой взлетно-посадочных полос в российских аэропортах в период снегопадов в выходные, сообщает перевозчик.

В частности, отменены рейсы SU1460 в Новосибирск, SU1310 в Минеральные Воды, SU1204 в Пермь, SU1406 в Екатеринбург, SU1510 в Сургут, SU1762 в Омск, SU1646 в Нижневартовск, SU1222 в Нижний Новгород, SU1502 в Тюмень, SU1352 в Воронеж.

Отменяются рейсы SU2400 в Рим, SU520 в Дубай, SU2374 в Лион, SU2174 в Осло, SU2152 в Дюссельдорф, SU2412 в Милан, SU2014 в Прагу, SU2656 во Франкфурт, SU2202 в Хельсинки; а также рейсы SU1868 в Ереван, SU1846 в Кишинев и SU2100 в Ригу.

"Аэрофлот" вынужден внести изменения в расписание рейсов на 7 февраля 2018 года в связи с техническими причинами, возникшими вследствие неудовлетворительной чистки взлетно-посадочных полос в российских аэропортах в период неблагоприятных метеоусловий в выходные", - говорится в сообщении.

"Аэрофлот" оповещает пассажиров об отмене рейсов через колл-центр. Прибывших в аэропорт пассажиров переоформят на последующие рейсы и обеспечат всем необходимым в соответствии с федеральными авиационными правилами и согласно стандартам "Аэрофлота".

На Московский регион 3-5 февраля обрушился небывалый за последние 100 лет снегопад. За субботу и воскресенье выпало около 42,5 миллиметра осадков, что составляет более 118% от февральской нормы. В понедельник источник РИА Новости, близкий к авиакомпании, сообщил, что 19 самолетов "Аэрофлота" вышли из строя из-за плохой чистки взлетно-посадочных полос в российских аэропортах.