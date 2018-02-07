Медведев проведет совещание по механизмам поддержки АПК

МОСКВА, 7 фев /ПРАЙМ/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в среду проведет совещание, на котором будут обсуждаться механизмы поддержки агропромышленного комплекса (АПК), сообщила пресс-служба кабинета министров.

В совещании примут участие вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, министр сельского хозяйства Александр Ткачев, министр финансов Антон Силуанов, главы регионов и руководители профильных ассоциаций.

Дворкович во вторник заявил, что на совещании у премьера планируется обсудить молочную отрасль и принять решение об инструментах ее поддержки. Он добавил, что рассчитывает на дополнительные ассигнования на поддержку этой отрасли сверх тех, которые уже заложены в бюджете на финансирование АПК.

На госпрограмму АПК в текущем году выделено 242 миллиарда рублей. Отдельной статьи на развитие молочной отрасли нет.