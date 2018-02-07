Экономика США сильна, мы чувствуем себя комфортно в ситуации на бирже – Белый дом

ВАШИНГТОН, 7 фев /ПРАЙМ/, Екатерина Соболь. Президент США Дональд Трамп не испытывает каких-либо сожалений по поводу ситуации в экономике, рынок отыгрывает слишком бурный рост, американская администрация чувствует себя комфортно, заявила в ходе регулярного брифинга для журналистов представитель Белого дома Сара Сандерс.

"Посмотрите, экономика невероятно сильна в данный момент. Президент сконцентрирован на том, чтобы добиться этого в долгосрочной перспективе. Экономика в фундаментальном плане, как я сказал уже, очень сильна. Мы сейчас в лучшем месте, чем были до того, как (Трамп) занял офис. Мы сейчас на историческом минимуме по уровню безработицы. У нас сейчас идет повышение зарплат для американских рабочих. Ничего в нашей экономике не произошло фундаментально другого по сравнению с двумя неделями раньше. Мы сейчас очень комфортно чувствуем себя с тем, что есть сейчас", - сказала она.

Она добавила, что сейчас речь идет о коррекции рынка, и никаких опасений насчет экономики у Белого дома нет.

Основные фондовые индексы США перешли к росту после резкого снижения на открытии, свидетельствуют данные торгов во вторник. К 17.52 мск промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,58% — до 24487,53 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,38%, до 6994,08 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,53%, до 2662,92 пункта. При этом на открытии Dow Jones проседал на 2,2%, два других индекса также значительно снижались. Накануне они потеряли 3,8-4,6%.

Падение в понедельник оказалось крупнейшим за более, чем шесть лет.