Новая региональная авиакомпания создается в Бурятии

КРАСНОЯРСК, 7 фев /ПРАЙМ/. Новая региональная авиакомпания "Байкал" создается в Бурятии с участием компаний "Ангара", "Байкалавиаком" и "Бурятские авиалинии", сообщает пресс-служба правительства республики.

"В Бурятии создается новая региональная авиакомпания "Байкал" с участием авиакомпаний "Ангара", "Байкалавиаком", "ПАНХ" и "Бурятские авиалинии". Договоренность об этом была достигнута по итогам встречи главы Бурятии Алексея Цыденова и собственника холдинга "Новапорт" Романа Троценко", - говорится в сообщении.

Власти отметили, что компания создается для выполнения социально значимых перевозок в местные порты Нижнеангарска, Таксимо и местные посадочные площадки.

Воздушные суда Ан-24 и Ми-8 будут базироваться в Улан-Удэ. Ориентировочно, первые полеты начнутся в августе 2018 года. Уже проведена регистрация юрлица, проработана маршрутная сеть, формируется авиапарк, инфраструктура, подготовлен пакет документов в Росавиацию на получение сертификата эксплуатанта на коммерческие воздушные перевозки.