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Портфель заказов "Гражданских самолётов Сухого" на этот год составляет 30 Superjet-100


СИНГАПУР, 7 фев - ПРАЙМ. Портфель заказов "Гражданских самолётов Сухого" (ГСС) на этот год составляет 30 самолетов Sukhoi Superjet-100 (SSJ 100), сообщил журналистам президент ГСС Александр Рубцов.

"У нас портфель заказов на этот год порядка 30 машин (SSJ 100) и у нас в заделе 27 самолетов в разной степени готовности. В этом году проблем c изготовлением не должно быть", - сказал Рубцов.

ГСС (входят в "Сухой", структуру ОАК) – разработчик и производитель самолета Sukhoi Superjet 100. Компания создана в 2000 году, на 100% принадлежит авиационной холдинговой компании "Сухой".

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