ГСС потратят 3 млрд руб на создание нового склада запасных частей Sukhoi Superjet 100

СИНГАПУР, 7 фев - ПРАЙМ. "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) потратят еще 3 миллиарда рублей на создание нового склада запасных частей для пассажирского лайнера Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), сообщил журналистам президент ГСС Александр Рубцов.

"Всего мы планируем инвестировать порядка 3 миллиардов рублей в новый склад запасных частей к тем 4,5 миллиардам рублей, которые у нас там сейчас есть", - сказал Рубцов на Singapore Airshow 2018.

ГСС (входят в "Сухой", структуру ОАК) – разработчик и производитель самолета Sukhoi Superjet 100. Компания создана в 2000 году, на 100% принадлежит авиационной холдинговой компании "Сухой".