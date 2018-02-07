ГСС рассчитывают за счет поддержки Минпромторга увеличить число запчастей для SSJ-100

СИНГАПУР, 7 фев /ПРАЙМ/. "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) рассчитывают за счет поддержки Минпромторга увеличить количество запасных частей и компонентов самолета Sukhoi Superjet 100, сообщил журналистам в четверг президент ГСС Александр Рубцов.

"Мы рассчитываем в этом году получить достаточно серьезный объем поддержки со стороны нашего правительства, через Минпромторг, чтобы увеличить запасы запасных частей на наших центральных складах", — сказал Рубцов на выставке Singapore Airshow 2018.

По его словам, ГСС также внедрит компьютерную систему учета движения запасных частей на складе в Жуковском.

"Ставим задачу, в первую очередь, сделать эту работу, чтобы действительно время реакции на запросы наших заказчиков существенно улучшить и сделать качественный сервис", — сказал он.