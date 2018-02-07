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"Росагролизинг" в 2018 г направит на программу обновления парка техники 3 млрд руб


МОСКВА, 7 фев /ПРАЙМ/. "Росагролизинг" в текущем году направит на программу обновления парка техники (ОПТ) 3 миллиарда рублей, сообщил генеральный директор компании Валерий Назаров, слова которого приводятся в пресс-релизе "Росагролизинга".

Назаров отметил, что при реализации льготных программ технической и технологической модернизации, в частности, ОПТ, компания принимает решение о заключении сделки с учетом рекомендации региона.

Орган исполнительной власти региона формирует перечень сельхозпроизводителей — участников программы ОПТ и направляет в "Росагролизинг", подтверждая тем самым деловую репутацию региональных сельхозпроизводителей и косвенно принимая на себя ответственность за выполнение ими договорных обязательств перед компанией.

По словам Назарова, обоснованность и эффективность такого подхода демонстрируют результаты — за 2012-2017 годы по программе ОПТ было поставлено около 6,5 тысячи единиц техники на 18,4 миллиарда рублей. Гендиректор сообщил, что в настоящее время "Росагролизинг" прорабатывает вопрос "перезапуска" программы в 2018 году.

"Определяющим фактором включения регионов в перечень участников будет их платежная дисциплина", - добавил Назаров.

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