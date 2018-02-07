ОБЗОР - Zenden увеличил выручку-2017 на 30%, будет открывать в магазинах корнеры Adidas

МОСКВА, 7 фев /ПРАЙМ/. Крупный российский обувной ритейлер Zenden в 2017 году увеличил выручку на 30% по сравнению с предыдущим годом - до 23 миллиардов рублей, и видит потенциал для дальнейшего роста продаж своих магазинов, сообщили журналистам представители ритейлера. Среди планов компании - открывать в своих магазинах корнеры (обособленные зоны продаж) Adidas.

"На 30% увеличили выручку год к году, превысили планку в 23 миллиарда рублей. По парам мы превысили показатель в 12 миллионов", - рассказал журналистам в среду президент Zenden Андрей Павлов.

Объем продаж компании в прошлом году в натуральном выражении вырос в 1,5 раза - до 12,04 миллиона пар с 8,05 миллиона пар в 2016 году. Общая торговая площадь ритейлера на конец прошлого года составила 95,8 тысячи квадратных метров, увеличившись на 18,8% по сравнению с показателем на 31 декабря 2016 года.

По оценке Zenden, компания является вторым по величине обувным ритейлером в РФ (после сети Kari) - и по объему выручки, и по продажам обуви в парах. На конец 2017 года сеть группы включала порядка 260 магазинов Zenden, около 40 магазинов Mascotte и 50 объектов под брендом Thomas Munz.

Ритейлер Zenden был основан в 1997 году бизнесменом Андреем Павловым. Изначально компания занималась импортом и оптовой торговлей обувью, в 2002 году она запустила собственную фабрику, в 2005 году - розничный магазин. В 2010 году Zenden провел ребрендинг, после которого начал развитие в городах-миллионниках.

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

Планы по открытию магазинов в 2018 году компания не комментирует. "У нас нет планов по развитию сети как таковых. Мы на следующие годы не ставим количественных планов. То есть наш подход очень простой: так как есть очень хорошие отношения с банками, хорошая команда, мы в состоянии в любой момент нарастить открытия", - пояснил управляющий партнер Zenden Александр Сарычев.

"Если нам предлагают адекватное место по адекватным ставкам, мы можем открыть и 10, и 20, и 30, и 50 магазинов за год. Если таких предложений нет, то мы никуда не бежим. Наша основная задача - сосредоточиться на отладке внутренних процессов, потому что мы видим потенциал для увеличения только наших магазинов еще процентов на 30-40-50 в выручке", - добавил он.

По словам Сарычева, для увеличения, в том числе, выручки магазинов Zenden разработал новую концепцию магазинов, которая сейчас тестируется. Среди других планов ритейлера - открытие в магазинах сети корнеров Adidas.

"Мы приняли предложение Adidas о продаже части коллекции в нашей сети. У нас будут корнеры Adidas, согласовали уже концепт корнеров... У нас с ними договоренность плотная с осени-зимы, то есть со следующего полугодия. Мы сейчас делаем у них отборку, что они могут уже сейчас поставить", - рассказал управляющий партнер.

Первые корнеры, добавил он, появятся в магазинах Zenden с апреля, а с сентября они могут быть открыты уже в 150 магазинах.