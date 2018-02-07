Республиканцы и демократы в сенате достигли компромисса по бюджетным параметрам на 2 года

ВАШИНГТОН, 7 фев /ПРАЙМ/. Лидеры республиканцев и демократов в сенате достигли компромисса по бюджетным параметрам на 2 года, сообщил лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер.

"Мы достигли компромисса, который хорош для американцев и удовлетворяет нужды обеих партий. Я рад сообщить, что мы достигли компромисса о двухлетнем бюджете", - сказал сенатор. По его словам, хотя бюджетный компромисс не удовлетворяет все запросы республиканцев и демократов, он "во многом удовлетворяет потребности американцев", является настоящим прорывом и должен прекратить продолжающийся долгое время кризис финансирования.

По его словам, бюджет дает необходимые ресурсы нашим военным, повысит расходы и покончит с перманентным состоянием секвестра.

Как в свою очередь сообщил лидер республиканского большинства Митч Макконелл, хотя проект бюджета не затрагивает проблемы иммиграции, он оставляет возможность для внесения поправок и дополнений и работа в этом направлении будет продолжена.

По данным издания Politico, расходы бюджета, в том числе на оборону, возрастут на 300 миллиардов долларов в последующие два года. В случае принятия в сенате бюджетную сделку предстоит одобрить также палате представителей и президенту Дональду Трампу.