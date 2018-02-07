РФ с 2012 г добивается экстрадиции попавшего в "список Титова" бизнесмена - источник

САРАТОВ, 7 фев /ПРАЙМ/, Эдуард Демьянец. Генпрокуратура РФ с 2012 года добивается выдачи пензенского бизнесмена Алексея Шматко, попавшего в список бизнес-омбудсмена Бориса Титова и являющегося в России фигурантом дела о мошенничестве с налогами на сумму более 50 миллионов рублей, сообщил РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах.

Титов в среду объявил имена 16 предпринимателей, которые скрываются от российского правосудия в Британии и других странах, но хотели бы вернуться на родину. Среди них был назван Шматко из Пензы. Сам Шматко, прибывший в Британию в 2011 году и получивший политическое убежище из-за уголовного дела в РФ, заявил РИА Новости, что для него принципиально добиться прекращения уголовного преследования в РФ, а цели вернуться на родину как таковой у него нет.

"В июне 2011 года Шматко избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, после этого он дал признательные показания и скрылся... В декабре 2011 года он объявлен в международный розыск с целью его выдачи. В январе 2012 года суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу. С 2012 года генеральная прокуратура добивается экстрадиции Шматко", - сказал собеседник агентства.

По его словам, Шматко в ноябре 2011 года заочно обвинен по статьям УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере" и "Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере". Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Собеседник агентства отметил, что следствие считает Шматко организатором и руководителем организованной преступной группы, которая промышляла в Пензе в 2005-2008 годах. Одним из участников ОПГ был начальник инспекции ФНС по Ленинском району Пензы Олег Пантюхин.

По версии следствия, Шматко организовал сложный способ хищения денежных средств, включавший несколько этапов, в том числе регистрацию организации, незаконное получение кредитов, обеспечение возмещения налога на добавленную стоимость, суммарный размер которого превышает 50 миллионов рублей.

"Его роль и участие в совершении преступления подтверждается приговором Ленинского районного суда от 23 апреля 2013 года, которым соучастники организованной группы, созданной и руководимой Шматко, были признаны виновными и осуждены", - добавил источник.

По данным регионального СУСК, дело в отношении Шматко выделено в отдельное производство, тогда как остальным шестерым участникам группы в 2013 году был вынесен приговор. Пантюхин получил 6 лет лишения свободы, бизнесмен Андрей Машков - пять с половиной лет, оба с отбыванием в колонии общего режима, еще четверых фигурантов суд приговорил к условным срокам от трех до пяти лет.