ФНС увеличила сборы страховых взносов, сократив затраты на администрирование - Силуанов

МОСКВА, 8 фев /ПРАЙМ/. Федеральная налоговая служба (ФНС) увеличила перечисления страховых взносов в бюджетную систему РФ за 2017 год, когда администрирование этих платежей было передано налоговикам, на 483 миллиарда рублей, при том что затраты самой службы на обеспечение этих полномочий составили всего 113 миллионов рублей, рассказал журналистам министр финансов России Антон Силуанов.

"Поступления страховых взносов на обязательное социальное страхование, администрируемых ФНС России, за 2017 год составили 5,8 триллиона рублей, что на 9,1%, или на 483,2 миллиарда рублей больше, чем в 2016 году", - сказал Силуанов.

При этом в январе 2018 года, по его словам, темп поступлений страховых взносов составил 119,6% по отношению к январю предыдущего года.

Ранее в среду вице-премьер РФ Ольга Голодец, курирующая социальный блок в правительстве, заявила, что передача администрирования страховых взносов от ПФР в ФНС, произошедшая с 1 января 2017 года, стоила бюджету серьезных ресурсов. При этом качественных изменений, по ее словам, в этой сфере не произошло, а бизнес столкнулся из-за этого с серьезными проблемами, которые не может преодолеть до сих пор.

"Дополнительные расходы ФНС России на модернизацию программного обеспечения налоговых органов, связанную с администрированием страховых взносов, составили всего 113 миллионов рублей", - заявил глава Минфина. При этом он отметил, что налоговым органам для администрирования страховых взносов пришлось увеличить численность налоговиков на 11,85 тысячи человек, тогда как в ПФР выполнением этой задачи занимались порядка 18 тысяч сотрудников.

Не согласен Силуанов и с тезисом о проблемах, которые якобы возникли у бизнеса в связи с передачей администрирования ФНС. "Эффект от передачи взносов налоговым органам выразился для бизнеса в снижении издержек, связанных с подготовкой и представлением отчетности по страховым взносам", - заявил министр.