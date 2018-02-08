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Кабмин РФ обсудит распределение 17 млрд руб на развитие региональных дорог


МОСКВА, 8 фев /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит вопрос о выделении 17,05 миллиарда рублей на развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения, сообщила пресс-служба кабинета министров.

"Проектом распоряжения предлагается распределить средства в размере 17,05 миллиарда рублей между бюджетами 30 субъектов федерации на развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения", — говорится в сообщении.

В конце декабря правительство РФ распределило для использования в 2018 году 31,25 миллиарда рублей между бюджетами 36 регионов России на финансирование дорожной деятельности. А в середине декабря кабмин РФ выделил 2,6 миллиарда рублей на развитие дорог в трех субъектах страны. В октябре 9,857 миллиарда рублей из федерального бюджета было распределено между почти тремя десятками регионов.

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