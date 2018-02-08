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Более 685 тонн некачественных овощей и фруктов сняты с продажи в 2017 г - Роспотребнадзор


МОСКВА, 8 фев /ПРАЙМ/. Более 685 тонн овощей и фруктов, не соответствующих обязательным требованиям, сняты с продажи в 2017 году, при этом около 70% забракованной продукции является импортной, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Роспотребнадзора.

"За 2017 год Роспотребнадзором с реализации снято свыше 685 тонн плодоовощной продукции, не соответствующей обязательным требованиям, при этом около 70% забракованной продукции составляет импортная продукция", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что Роспотребнадзор уделяет значительное внимание лабораторным исследованиям качества и безопасности плодоовощной продукции: за 2017 год по санитарно-химическим, микробиологическим и физико-химическим показателям было исследовано свыше 115 тысяч проб продукции.

Отмечается, что удельный вес проб овощей, фруктов и ягод, не соответствующих гигиеническим нормативам по содержанию химикатов, составил 0,9%, при этом по импортным бахчевым культурам этот показатель в пять раз выше - 5,1%.

Добавляется, что по микробиологическим показателям удельный вес проб, не соответствующих гигиеническим нормативам, составил 2,9%, и также высокий удельный вес по данному показателю отмечен среди импортных плодов и ягод: 6,7% импортных продуктов не соответствуют обязательным требованиям по микробиологии.

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