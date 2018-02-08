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Делегация бизнесменов из Сингапура изучает инвестиционный потенциал Сахалина


ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 фев /ПРАЙМ/. Представители бизнес-структур из Сингапура приехали на Сахалин, чтобы изучить инвестиционный потенциал региона, сообщает в четверг пресс-служба Сахалинского агентства по привлечению инвестиций.

"Сахалин посетила делегация из Сингапура, которую возглавил господин Чжан Иньцзе – партнер компании Audentia Alliance Group, глава совместного инвестиционного подразделения CoInvestz Pte Ltd", - говорится в сообщении.

На встрече в областном правительстве делегаты и принимающая сторона во главе с и. о. министра экономического развития Сахалинской области Алексеем Успенским выразили надежду на дальнейшее сотрудничество, а именно участие иностранного бизнеса в реализации бизнес-проектов на Сахалине и приход сахалинских инвестиций в Сингапур.

"Мы заинтересованы в развитии рыбохозяйственного комплекса, туризма, любого другого производства, которое бы создавало новые рабочие места, приносило налоговые отчисления, приводило к благосостоянию населения", – приводит пресс-служба слова Успенского.

В четверг сингапурцы встретятся с местными бизнесменами, которые расскажут о своих проектах в строительной, рыбоперерабатывающей и других отраслях, сообщили в пресс-службе СахАПИ.

По информации пресс-службы, CoInvestz Pte Ltd. является частной инвестиционной компанией, которая входит в группу компаний Audentia Alliance Group (Сингапур). Основная деятельность – поиск проектов с высоким потенциалом для дальнейшего инвестирования. Текущий портфель компании состоит из проектов, расположенных на территории Сингапура и КНР: гостиничный бизнес, еда и напитки, офисы для совместной аренды, страхование и туризм. В случае если проекты не подходят компании в рамках инвестиционной стратегии, CoInvestz Pte Ltd. выступает в качестве брокера, оказывает услуги по продвижению проектов другим инвесторам и частным фондам с общим капиталом около 200 миллионов сингапурских долларов.

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