Число пользователей портала госуслуг в 2017 г выросло в 1,6 раза, до 65 млн – Минкомсвязь

МОСКВА, 8 фев /ПРАЙМ/. Количество зарегистрированных пользователей Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) в 2017 году составило 65 миллионов, увеличившись на 25 миллионов (в 1,6 раза), говорится в сообщении Минкомсвязи.

Всего с 2012 года количество пользователей портала увеличилось в 18 раз с 3,6 миллиона граждан.

"Портал госуслуг активно расширяется: в 2017 году появилось 207 новых федеральных услуг, и сейчас пользователям доступно 968 федеральных госуслуг", — приводятся в сообщении слова замглавы Минкомсвязи Алексея Козырева.

Всего в 2017 году через портал было оказано 1,3 миллиарда госуслуг, что в три раза больше, чем годом ранее. "Такой впечатляющий рост обеспечила готовность граждан взаимодействовать с государством в электронном виде и возможность оплатить госпошлину за услугу с понижающим коэффициентом 0,7", — сказал Козырев.

Чаще всего пользователи ЕПГУ запрашивали информацию о наличии налоговой и судебной задолженностей, состоянии лицевого счета в Пенсионном фонде России. Популярностью также пользовались услуги по регистрации транспортных средств, оформлению водительских удостоверений, загранпаспорта и регистрации по месту жительства и пребывания.

Самыми популярными региональными госуслугами стали запрос на оказание адресной материальной помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, содействие гражданам в поиске подходящей работы, постановка на учет и зачисление детей в детские сады.

Объем платежей, совершенных пользователями портала госуслуг, в 2017 году вырос почти в 3,7 раза - до 30,3 миллиарда рублей с 8,1 миллиарда рублей в 2016 году. В 2017 году пользователи ЕПГУ оплатили налоговые задолженности на 15 миллиардов рублей, государственные пошлины — на 7,9 миллиарда рублей, штрафы — на 5 миллиардов рублей, судебные задолженности — на 1,4 миллиарда рублей.

В 2017 году количество посещений портала достигло 435 миллионов, в среднем ежедневно на портал заходили 1,2 миллиона пользователей, которые проводили на нем 6,5 минут. В мобильное приложение портала "Госуслуги" в 2017 году заходили с 13,3 миллиона устройств. Ежемесячно приложением пользовались 5,4 миллиона человек.