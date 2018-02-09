Путин выступит на съезде РСПП и побеседует с членами бюро союза

МОСКВА, 9 фев /ПРАЙМ/. Президент России Владимир Путин выступит на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и проведет встречу с членами бюро союза, сообщила пресс-служба Кремля.

РЕЧЬ НА СЪЕЗДЕ

Съезд пройдет в рамках организуемой РСПП XI Недели российского бизнеса, которая проходит с 5 по 9 февраля. Съезд был перенесен с марта на февраль из-за выборов президента России. Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Недели российского бизнеса-2018.

Как ожидается, в ходе съезда будут обсуждаться снижение административных барьеров, оптимизация государственного контроля и развития конкурентной среды, повышение производительности труда, стимулирование инвестиционной активности, а также повышение эффективности взаимодействия бизнеса и власти.

В 2017 году Путин на съезде РСПП озвучил основные макроэкономические показатели, заявил о необходимости совершенствования налоговой системы, которая должна быть конкурентноспособной, но в которой при этом не должно быть лазеек для неуплаты налогов.

Неделя российского бизнеса проходит ежегодно и является мероприятием, на котором обсуждаются и формируются предложения по актуальным направлениям взаимодействия государства и бизнеса. Мероприятие проводит РСПП. Участниками мероприятий по традиции станут вице-премьеры России, представители администрации Кремля, главы министерств и ведомств, руководители региональных отделений и отраслевых объединений РСПП.

ВОПРОСЫ БИЗНЕСА

Путин регулярно общается с представителями российского бизнеса. В конце декабря 2017 года в Кремле глава государства обсудил с представителями российских деловых кругов и объединений актуальные вопросы, волнующие бизнес-сообщество.

Тогда президент дал поручение обеспечить выпуск уже в 2018 году специальных валютных государственных облигаций для возвращения капиталов в российскую юрисдикцию, а также заявил о намерениях расширить линейку финансовых инструментов для привлечения крупных инвестиций, что повысит конкурентоспособность российской экономики.

Глава государства также затронул тему государственных закупок. Он заявил о существовании оснований для того, чтобы довести объем госзакупок у малых и средних предприятий в 2018 году до 3 триллионов рублей, в 2017 году этот показатель вырос на треть и составил 2 триллиона рублей.

После открытой части Путин тогда пообщался с бизнесменами в закрытом формате. Глава "Опоры России" Александр Калинин после нее рассказал журналистам, что в 2018 году, как сообщил Путин, будет дискуссия по налоговой конструкции на будущее - чтобы она не обременяла бизнес.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

В то же время вопрос о возвращении из Лондона российских бизнесменов на той встрече не обсуждался. Эта тема стала еще актуальнее в 2018 году.

В начале февраля бизнес-омбудсмен Борис Титов встретился в Лондоне с российскими бизнесменами, против которых в России ведутся уголовные дела, и пообещал им посодействовать в возвращении. На встрече присутствовали около 30 человек.

В среду Титов объявил имена 16 предпринимателей, которые скрываются от российского правосудия в Британии и других странах, но хотели бы вернуться на родину при условии, что не попадут под арест. По оценке Титова, по ряду из этих бизнесменов у уголовные дела должны быть просто прекращены, а тем, кто действительно нарушил закон, надо дать возможность погасить нанесенный ущерб.

Список на этой неделе поступил в Кремль и, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, будет проработан с силовиками.