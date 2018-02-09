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Госдума рассмотрит во II и III чтениях законопроект о повышении МРОТ с 1 мая


МОСКВА, 9 фев /ПРАЙМ/. Госдума на пленарном заседании в пятницу рассмотрит во втором и третьем чтениях президентский законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума с 1 мая 2018 года.

В среду законопроект был одобрен депутатами в первом чтении.

Документ предлагает установить МРОТ с 1 мая 2018 года в сумме 11 тысяч 163 рубля в месяц, доведя его до величины прожиточного минимума трудоспособного населения. Как отмечается в пояснительной записке к проекту, реализация его положений коснется 3 миллионов человек, из которых 1,6 миллиона заняты в государственных и муниципальных учреждениях.

Согласно финансово-экономическому обоснованию к проекту, суммарные расходы на повышение зарплаты работников бюджетной сферы в 2018 году составят 39,3 миллиарда рублей, в том числе работников федеральных государственных учреждений — 7,5 миллиарда рублей, а работников госучреждений субъектов РФ и муниципальных учреждений — 31,8 миллиарда рублей.

Потребность в дополнительных финансовых средствах на повышение заработной платы при увеличении МРОТ работников организаций реального сектора экономики в 2018 году составит 22,7 миллиарда рублей.

При этом треть бюджетных расходов возвратится в бюджетную систему Российской Федерации в виде уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и налога на доходы физических лиц.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что МРОТ в России будет приравнен к прожиточному минимуму уже с 1 мая 2018 года. По его словам, поднять МРОТ до уровня прожиточного минимума планировалось с 1 января 2019 года, однако на его встрече с главой Федерации независимых профсоюзов России Михаилом Шмаковым тот предложил ускорить принятие этого решения, перенеся его на 1 мая — День труда.

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