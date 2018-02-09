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Белый дом об обвале бирж: экономика США по-прежнему сильна


Мировая экономика

ВАШИНГТОН, 8 фев /ПРАЙМ/, Екатерина Соболь. Администрация США уверена, что экономика страны по-прежнему сильна, а обвал бирж не говорит об экономическом кризисе, заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Радж Шах.

Основные фондовые индексы США в четверг вновь упали, на этот раз на 3,8% - 4,2% на фоне опасений инвесторов по поводу высокой волатильности на рынке. Таким образом, это второй худший в истории день для Dow Jones по снижению по процентным пунктам – в четверг показатель также рухнул на 4,2%.

"Президент, как и остальная часть Белого дома, обеспокоен долгосрочными перспективами роста, и фундаментально в долгосрочной перспективе мы сильны. Уровень безработицы очень низкий, занятости – высокий, уровень заработной платы, корпоративные заимствования растут. Эти показатели указывают на сильную экономику", - ответил представитель администрации на вопрос журналистов об очередном падении бирж в четверг.

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