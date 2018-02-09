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Токийская биржа на открытии упала на 3,4%


Мировая экономика

ТОКИО, 9 фев /ПРАЙМ/, Ксения Нака. Котировки на Токийской бирже упали на открытии в пятницу на 700 пунктов под влиянием обрушения американских фондовых индексов.

Ключевой индекс Nikkei, отражающий динамику котировок акций 225 ведущих компаний Японии, в первые девять минут торгов упал на 757 пунктов до уровня около 21133.

Предыдущая сессия закрылась на отметке 21890.

Это связывают со снижением котировок на бирже в США.

В четверг биржи США вновь упали, на этот раз на 3,8% - 4,15%. Промышленный индекс Dow Jones обрушился на 4,15%, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ на 3,9%, индекс широкого рынка S&P 500 на 3,75%. Это второй худший в истории день для Dow Jones по снижению по процентным пунктам – в четверг показатель также потерял 4,2%. Всего с начала недели с учетом коррекции Dow Jones снизился на 6,5%, NASDAQ - на 6,4%, а S&P 500 - на 6,6%.

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