ТОР "Железногорск" создана в Красноярском крае - постановление правительства

МОСКВА, 9 фев /ПРАЙМ/. Территория опережающего социально-экономического развития (ТОР) "Железногорск" создана в Красноярском крае, соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства России.

"На территории закрытого административно-территориального образования – город Железногорск Красноярского края создаётся территория опережающего социально-экономического развития "Железногорск", - говорится в сообщении.

В ТОР "Железногорск" будет применяться таможенная процедура свободной таможенной зоны, установленная правом Евразийского экономического союза. Создание инфраструктуры ТОР будет финансироваться из внебюджетных источников.

По оценке Минэкономразвития России, создание ТОР "Железногорск" обеспечит привлечение 10 миллиардов рублей инвестиций и позволит создать около 1,3 тысячи рабочих мест. Налоговые поступления в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды составят около 20,4 миллиардов рублей.

Создание ТОР "Железногорск" будет способствовать устойчивому социально-экономическому развитию города, созданию дополнительных рабочих мест, сохранению кадрового потенциала Железногорска, созданию гражданских производств на основе инновационных разработок предприятий атомной отрасли, привлечению инвестиций, резюмирует правительство.