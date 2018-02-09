FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

ТОР "Железногорск" создана в Красноярском крае - постановление правительства


МОСКВА, 9 фев /ПРАЙМ/. Территория опережающего социально-экономического развития (ТОР) "Железногорск" создана в Красноярском крае, соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства России.

"На территории закрытого административно-территориального образования – город Железногорск Красноярского края создаётся территория опережающего социально-экономического развития "Железногорск", - говорится в сообщении.

В ТОР "Железногорск" будет применяться таможенная процедура свободной таможенной зоны, установленная правом Евразийского экономического союза. Создание инфраструктуры ТОР будет финансироваться из внебюджетных источников.

По оценке Минэкономразвития России, создание ТОР "Железногорск" обеспечит привлечение 10 миллиардов рублей инвестиций и позволит создать около 1,3 тысячи рабочих мест. Налоговые поступления в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды составят около 20,4 миллиардов рублей.

Создание ТОР "Железногорск" будет способствовать устойчивому социально-экономическому развитию города, созданию дополнительных рабочих мест, сохранению кадрового потенциала Железногорска, созданию гражданских производств на основе инновационных разработок предприятий атомной отрасли, привлечению инвестиций, резюмирует правительство.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ