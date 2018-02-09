Территории опережающего развития "Озёрск" и "Снежинск" созданы на Урале - постановления

МОСКВА, 9 фев /ПРАЙМ/. Территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) "Озёрск" и "Снежинск" созданы в Челябинской области, соответствующие постановления опубликованы на сайте правительства России.

"На территории закрытого административно-территориального образования – город Озёрск Челябинской области создаётся территория опережающего социально-экономического развития "Озёрск", - говорится в первом сообщении.

"На территории закрытого административно-территориального образования – город Снежинск Челябинской области создаётся территория опережающего социально-экономического развития "Снежинск", - сообщается во втором.

Постановлениями определены границы обеих территорий и виды экономической деятельности, при которых там действует особый правовой режим предпринимательства, а также минимальный объём капиталовложений резидентов. В "Озёрске" и "Снежинске" будет применяться таможенная процедура свободной таможенной зоны, установленная правом Евразийского экономического союза. Создание инфраструктуры обеих ТОР будет финансироваться за счёт внебюджетных источников.

По оценке Минэкономразвития России, создание ТОР "Озёрск" обеспечит привлечение более 8,5 миллиардов рублей инвестиций. В результате реализации 29 инвестиционных проектов будут созданы более 1 тысячи рабочих мест. Налоговые поступления в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды составят около 2,7 миллиарда рублей.

От ТОР "Снежинск" ведомство ожидает привлечения около 5 миллиардов рублей инвестиций, создания более 900 рабочих мест и налоговых поступлений на 3,3 миллиарда рублей.