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Регионы получат 16 млрд федеральных субсидий на больницы в 2018 году


МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Более 16 миллиардов адресных субсидий на строительство и реконструкцию выделят объектам здравоохранения в 2018 году, соответствующее распоряжение опубликовано правительства России.

"Объём распределённых субсидий составляет в 2018 году – 16 414,3 млн рублей, в 2019 году – 8392,5 млн рублей, в 2020 году – 3167,5 млн рублей", - говорится на сайте кабинета.

Уточняется, что деньги предназначены для софинансирование 24 объектов здравоохранения и позволят обеспечить в 2018–2020 годах строительство и реконструкцию медицинских организаций в регионах.

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