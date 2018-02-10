В Швейцарии украли более 20 млн евро во время налета на машину инкассаторов

БЕРН, 10 - фев - ПРАЙМ. Неизвестные в масках напали на бронированный автомобиль в швейцарском кантоне Во. Водителя вынудили остановиться на парковке в городе Шаворне к северу от Лозанны, после чего грабители забрали из машины наличные и скрылись в неизвестном направлении на внедорожнике Porsche черного цвета. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные агентства Reuters.

Источник во французской полиции утверждает, что бандитам удалось легко совершить налет, потому что параллельно они держали в заложниках дочь одного из охранников. К 22-летней женщине, которая живет в районе Лиона, проникли неизвестные под видом водопроводчиков. После этого они связались с ее отцом и потребовали не сопротивляться при налете.

После ограбления женщину высадили на одном из шоссе. При допросе она не смогла нормально описать полицейским случившееся, поскольку до сих пор пребывает в состоянии шока.

По различным данным, в инкассаторской машине перевозили более 20 млн евро.