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Правительство определилось со сроками хранения данных по "закону Яровой"


МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Правительство утвердило окончательные параметры "закона Яровой" для операторов связи и интернет-компаний в части определения объемов и сроков хранения ими данных. Об этом министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров рассказал на закрытой встрече 8 февраля, сообщили РБК три источника на телекоммуникационном рынке. Помимо сотрудников министерства на ней присутствовали представители ФСБ, а также трех крупнейших российских сотовых операторов — МТС, "МегаФона" и "ВымпелКома".

По словам одного из собеседников РБК, представленный министром вариант реализации закона предусматривает, что с 1 июля 2018 года аудиозаписи разговоров и СМС пользователей будут храниться в течение шести месяцев, а интернет-трафик (переписка в мессенджерах, электронная почта, история серфинга в интернете и пр.) — в течение одного месяца начиная с 1 октября 2018 года.

Такая схема уже оформлена как проект постановления правительства, но его опубликование произойдет, по версии одного из собеседников РБК, уже после выборов президента России в марте 2018 года.

С 1 июля 2018 года вступают в силу положения антитеррористических поправок в два федеральных закона, получивших неофициальное название "закон Яровой" и обязывающих операторов связи и организаторов распространения информации в Интернете (ОРИ, к ним относятся мессенджеры, сервисы электронной почты, интернет-форумы и др.) хранить аудиозаписи разговоров, всю переписку и другие виды коммуникации абонентов и пользователей.

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