МИД РФ: Багдад помогает нефтяникам решать связанные с ограничениями против Эрбиля проблемы

МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Власти Ирака помогают российским нефтяными компаниям, работающим в стране, решать все проблемные вопросы в операционной деятельности, возникающие из-за введённых в отношении курдской автономии ограничительных мер, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Что касается российских компаний, то они продолжают вести бизнес в Ираке и Курдском автономном районе как его составной части с особым статусом. При этом все проблемные моменты в операционной деятельности, возникшие из-за введенных в отношении Эрбиля ограничительных мер, так или иначе решаются во взаимодействии с федеральными властями Ирака, проявляющими понимание трудностей у работающих в стране иностранных экономоператоров", - заявил Богданов.

В феврале 2017 года "Роснефть" ROSN и правительство Иракского Курдистана заключили соглашение о сотрудничестве в нефтегазовой сфере и контракт на покупку и продажу нефти с 2017 по 2019 год. В октябре стороны подписали документы, необходимые для вступления в силу соглашений о разделе продукции по пяти блокам на территории региона. Также в октябре "Роснефть" и Иракский Курдистан объявили о начале реализации проекта по эксплуатации нефтепровода, доля российской компании в котором может оставить 60%.

В сентябре в Иракском Курдистане прошел референдум, на котором 92,7% избирателей проголосовали за независимость региона. Власти Ирака объявили его нелегитимным, а расширение сотрудничества Эрбиля с зарубежными нефтяными компаниями вызвало резкую критику со стороны Багдада.

После референдума власти Ирака ввели в отношении курдской автономии ряд санкций. Среди введенных санкций были запрет на международные рейсы в регион и из него, закрытие пограничных переходов и ограничение банковских операций.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 14.00.