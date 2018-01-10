FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

МИД РФ: Багдад помогает нефтяникам решать связанные с ограничениями против Эрбиля проблемы


  • # Изготовление флага Курдистана в Эрбиле, столице автономного курдского региона в Ираке
    © AFP, Safin Hamed

МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Власти Ирака помогают российским нефтяными компаниям, работающим в стране, решать все проблемные вопросы в операционной деятельности, возникающие из-за введённых в отношении курдской автономии ограничительных мер, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Что касается российских компаний, то они продолжают вести бизнес в Ираке и Курдском автономном районе как его составной части с особым статусом. При этом все проблемные моменты в операционной деятельности, возникшие из-за введенных в отношении Эрбиля ограничительных мер, так или иначе решаются во взаимодействии с федеральными властями Ирака, проявляющими понимание трудностей у работающих в стране иностранных экономоператоров", - заявил Богданов.

В феврале 2017 года "Роснефть" ROSN и правительство Иракского Курдистана заключили соглашение о сотрудничестве в нефтегазовой сфере и контракт на покупку и продажу нефти с 2017 по 2019 год. В октябре стороны подписали документы, необходимые для вступления в силу соглашений о разделе продукции по пяти блокам на территории региона. Также в октябре "Роснефть" и Иракский Курдистан объявили о начале реализации проекта по эксплуатации нефтепровода, доля российской компании в котором может оставить 60%.

В сентябре в Иракском Курдистане прошел референдум, на котором 92,7% избирателей проголосовали за независимость региона. Власти Ирака объявили его нелегитимным, а расширение сотрудничества Эрбиля с зарубежными нефтяными компаниями вызвало резкую критику со стороны Багдада.

После референдума власти Ирака ввели в отношении курдской автономии ряд санкций. Среди введенных санкций были запрет на международные рейсы в регион и из него, закрытие пограничных переходов и ограничение банковских операций.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 14.00. 

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ