Роскомнадзор ограничивает доступ к ресурсам, разместившим ролик ФБК о Дерипаске

МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Роскомнадзор по решению суда принимает меры по ограничению доступа к интернет-ресурсам, на которых была размещена информация из фильма Фонда по борьбе с коррупцией Алексея Навального, сообщила в субботу пресс-служба ведомства.

Ранее в соцсетях и СМИ появился ролик, в котором Навальный обвинил бизнесмена Олега Дерипаску в противоречащих закону действиях. Представитель Дерипаски заявил РИА Новости, что обвинения Навального лживы, а бизнесмен намерен защищать свою честь и достоинство в судебном порядке.

"В Роскомнадзор поступило решение Усть-Лабинского районного суда об обеспечительных мерах по исковому заявлению. Судебное решение обязывает Роскомнадзор принять меры к ограничению доступа к информации, размещенной на ряде интернет-ресурсов",- говорится в сообщении, поступившем в РИА Новости.

Сам Навальный на своей странице в Тwitter подтвердил информацию о запрете доступа к этим материалам. Сотрудник ФБК Георгий Албуров сообщил в своем Тwitter-аккаунте, что суд включил в реестр запрещенной информации также и сам текст Навального про "расследование".

Как следует из данных Единого реестра запрещенных сайтов, по решению Усть-Лабинского районного суда в Краснодарском крае Роскомнадзор также заблокировал сайт Навального без ограничения к нему доступа. Ссылки на видео и сайт внесены в реестр 9 февраля в соответствии со статьей 15.1 ФЗ "Об информации, информационных технологиях и защите информации.