Кадыров признался, что стал держателем биткоина

МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о приобретении доли биткоина, отметив, что намерен следить за развитием криптовалюты.

"Я уже говорил, что в Чеченской республике будут внедрять блокчейн. Мне интересны и инновационные платежные сети. Я решил приобрести долю биткоина, чтобы следить за развитием криптовалюты", - написал Кадыров в соцсети "ВКонтакте" в субботу.

Он отметил, что в постоянно меняющемся мире технологий "нужно самому совершенствоваться, чтобы разбираться в новшествах". Однако глава Чечни подчеркнул, что инвестиция в биткоины - "штука сомнительная, можно потерять все деньги, страховки никакой нет. Тем более развито мошенничество в этом сегменте".

"Но все же я придерживаюсь мнения, что эта отрасль должна чётко регулироваться законодательством, но не запрещаться. Главное, обезопасить граждан от финансовых пирамид и других мошеннических схем", - добавил Кадыров.

Вечером в пятницу, 9 февраля, биткоин торговался на различных криптобиржах в районе 8,7 тысячи долларов.

Минфин РФ 22 января опубликовал законопроект о регулировании цифровых активов в РФ, в котором дал определения криптовалюте, токену, майнингу и ICO (процедуре первичного размещения токенов). Как отмечало министерство, в связи с этим проектом есть разногласия с Центробанком, касающиеся возможности обмена криптовалют на рубли, иностранную валюту или иное имущество. Банк России тогда же пояснил, что считает допустимым обмен на рубли, валюту или иное имущество только токенов, выпускаемых в рамках российских ICO, и против разрешения такого обмена для криптовалют, поскольку даже при идентификации конечного владельца откроется возможность легализации сомнительных операций.