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Дерипаска подал в суд из-за публикации частных фотографий и разговоров


МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Иск бизнесмена Олега Дерипаски подан в суд против Анастасии Вакушевич ("Настя Рыбка"), а также Александра Кириллова ("Алекс Лесли"), которые опубликовали в соцсетях его фотографии и записанные тайно разговоры, сообщил РИА Новости представитель бизнесмена.

Ранее в соцсетях и СМИ появился ролик, в котором Навальный обвинил бизнесмена Олега Дерипаску в противоречащих закону действиях. Представитель Дерипаски заявил РИА Новости, что обвинения Навального лживы, а бизнесмен намерен защищать свою честь и достоинство в судебном порядке. В Роскомнадзоре сообщили, что по решению суда принимают меры по ограничению доступа к интернет-ресурсам, на которых была размещена информация из фильма Фонда по борьбе с коррупцией Алексея Навального.

"Иск в суд подан против физических лиц - Анастасии Вашукевич, то есть "Насти Рыбки", и Александра Кириллова, то есть "Алекса Лесли", которые в своих социальных сетях разместили частные фотографии, на которых изображен Олег Дерипаска, а также аудиозаписи его разговоров, сделанные тайно, раскрыв детали его частной жизни", - сказал представитель бизнесмена.

Он подчеркнул, что Олег Дерипаска не давал согласия на разглашение персональной информации. Также он отметил, что "не вызывает сомнения, что первоначально опубликованные фотографии и оглашение подробностей частной жизни были сделаны с коммерческим интересом, в целях раскрутки книги "Насти Рыбки".

Он напомнил, что согласно конституции РФ, "согласие гражданина на обнародование и использование изображения необходимо, если единственной целью является удовлетворение обывательского интереса к его частной жизни либо извлечение прибыли".

Как заявил представитель бизнесмена, "любому человеку было бы неприятно, если бы его частная жизнь была выставлена напоказ и подвергнута различным инсинуациям, сопряженным с грязными намеками и утверждениями".

"Суд принял иск к производству и назначил дату судебного заседания. Действуя в рамках процессуального кодекса, суд удовлетворил ходатайство истца, суть которого заключается в блокировании доступа к персональным данным Олега Дерипаски до момента разрешения спора по существу", - сообщил представитель Дерипаски. Он подчеркнул, что "поданный иск не имеет непосредственного отношения к деятельности Алексея Навального".

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